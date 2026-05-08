フリーアナウンサーの神田愛花（45）が7日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。ニューヨークの好きなところについて語った。神田のエッセー「わたしとピンクと、時々NY」にちなんで、ニューヨークについてトークが展開。リスナーから、ニューヨークの好きなところはどこかと質問が寄せられた。「1番好きなニューヨークは汚さ」だと話し「ニューヨークは本当に汚いです、臭いし。道も清