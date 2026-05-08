福島県の磐越自動車道で6日朝、新潟市の北越高校の男子ソフトテニス部の部員が乗ったマイクロバスがクッションドラムに衝突し男子生徒1人が死亡した事故で8日朝、福島県警が新潟県五泉市にあるバス会社「蒲原鉄道」の本社に家宅捜索に入りました。 8日午前8時頃、福島県警と書かれた青い箱を持った捜査員10数人が、蒲原鉄道の本社に入っていきました。6日夜の会見では、蒲原鉄道側は北越高校からの依頼でレンタカーを予