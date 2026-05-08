イトーキは大幅反落。７日取引終了後、第１四半期（１～３月）連結決算を発表。売上高は４７２億２４００万円（前年同期比１０．５％増）、営業利益は８０億８９００万円（同９．０％増）だった。ハイブリッドな新しい働き方にあわせたリニューアル案件を中心に堅調に推移した。決算内容は良好だったものの通期計画との比較で特段のサプライズ感はなく、目先は利益確定売りが先行する形となっているようだ。