ファイズホールディングスは大幅高で３連騰し、年初来高値を更新した。７日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は４５０億円（前期比１１．６％増）、営業利益予想は２２億５０００万円（同４６．８％増）とした。年間配当予想は中間・期末各１９円の合計３８円（前期実績は３０円）としており、これらを好感した買いが集まっている。国内物流市場は