ファーストリテイリングが反落している。７日の取引終了後に発表した４月度の国内ユニクロ売上速報で、既存店とＥコマースを合わせた売上高は前年同月比１０．２％増と４カ月連続で前年実績を上回ったものの、前日に大幅高し年初来高値を更新していただけに、この日は利益確定の動きが優勢となっているようだ。 端境期の需要にマッチした通年商品や、夏物の新商品の販売が好調だった。内訳では客数が同６．９％