ＴＳＩホールディングスは約２８年９カ月ぶりの高値を４月２１日につけた後に調整局面へと入ったが、ここは拾い場と捉えたい。アパレル大手の同社は２７年２月期の期末一括配当予想を３０円増配の７０円とし、配当利回りは５．５％超と投資妙味が増している。 今期の連結業績について、売上高予想は２０００億円（前期比１９．７％増）、営業利益予想は７５億円（同７３．４％増）とした。営業利益は中期経営計画の当