富士通が続伸している。引き続き４月２８日の決算発表を受けた急落からの自律反発狙いの買いが入っているほか、この日は同社が７日に発表した防衛省における予備自衛官などの管理業務のデジタル化構築を好材料視した買いが入っているようだ。 全国の予備自衛官の招集や教育支援を行う予備自衛官等管理システム「ＲｅＳＭＳ（リスモス）」をセールスフォースを活用して構築し４月に運用を開始したという。同シス