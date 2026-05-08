午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４２７、値下がり銘柄数は１０８７、変わらずは５２銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に金属製品、サービス、その他製品、電気機器など。値下がりで目立つのは海運、鉱業、銀行など。 出所：MINKABU PRESS