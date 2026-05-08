5月22日に日米同時公開される『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の日本最速前夜祭上映が、公開前日の5月21日19時より全国5都市7劇場で開催されることが決定した。 参考：“スター・ウォーズの日”にサプライズ 『マンダロリアン・アンド・グローグー』本ポスター公開 2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカー