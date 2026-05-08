AI革命本格化、中国優勢の国際分業に変調 ―勝ち組に浮上した韓台日― （1）韓台日株価の突出、台湾プレゼンスの急伸 ●株価の地政学、石油離れ 世界の株式市場はイラン戦争・原油価格の急騰・米中対立などの懸念を置き去りにし、史上最高値を更新している。なかでもベストなのが韓台日の極東3国だが、これは意外である。韓国、台湾、日本は本来最もホルムズ海峡封鎖の影響を受けるはずなのに、また米中対立