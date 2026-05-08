8日10時現在の日経平均株価は前日比207.28円（-0.33％）安の6万2626.56円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は427、値下がりは1087、変わらずは52と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は241.36円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ファストリ が104.59円、イビデン が69.39円、信越化 が23.3円、三菱商 が17.2円と続いている。 プラス寄与度トップはファナック で、