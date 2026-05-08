中国のポータルサイト・捜狐に8日、「張本智和はどれほどの実力を隠しているのか」との記事が掲載された。日本は7日に行われたITTF世界卓球選手権の男子団体戦準々決勝でドイツと対戦し、マッチカウント3-1で勝利。今大会のグループリーグ初戦で2-3と敗れていた相手に見事「リベンジ」を果たし、2大会ぶりのメダルを確定させた。記事は「エースの張本智和が最大の主役となった」と評し、「両リームがグループリーグ初戦で対戦した