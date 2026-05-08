王毅外交部長は北京市内で5月7日、中国を訪れたスティーブ・デインズ議員をはじめとする米連邦議会上院議員代表団と会談しました。王部長は、「今回の訪問はトランプ大統領就任以来の、米連邦議会の与野党上院議員の代表団による初めての中国訪問であり、重要な象徴的意義を持つ。中米両国の社会制度や発展の道は異なるが、いずれも自国の歴史と文化に根ざしたものであり、それぞれの国民が選んだものだ。中国が『国が強くなれば必