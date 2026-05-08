大阪都構想の制度案などを議論する法定協議会の設置に向けたタウンミーティングが7日、最終日を迎えました。 大阪都構想の制度案などを議論する法定協議会の設置にかかる議案は府議会ではすでに提出されていますが、維新の市議団が慎重な姿勢を示していたことから市議会への提出は見送られていました。 市議団は「市民の意見を聞いて判断したい」と4月以降、大阪市内すべての区でタウンミーティングを実施。最終日の