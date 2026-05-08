おととい、福島県の磐越道で21人が死傷したバス事故で、警察は先ほど、バスを手配した新潟県のバス会社に家宅捜索に入りました。家宅捜索に入ったのは、新潟県五泉市のバス会社「蒲原鉄道」です。この事故は、おととい、福島県の磐越道上り線でマイクロバスがガードレールなどに衝突したもので、バスを運転していた若山哲夫容疑者が過失運転致死傷の疑いで、きのう逮捕されました。