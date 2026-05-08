【カイロ＝溝田拓士】イラン大統領府は７日、最高指導者モジタバ・ハメネイ師が最近、マスード・ペゼシュキアン大統領と会談したと発表した。モジタバ師は３月に最高指導者に選出されて以降、公に姿を見せておらず、動静が伝わるのは異例だ。大統領府によると、会談は２時間半近くに及び、ペゼシュキアン氏は「対話の場の空気も率直かつ正直で、親密さと信頼感を伴うものとなった」と振り返ったとしている。モジタバ師は米イ