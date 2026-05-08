7日、NPT再検討会議の第2委員会で声明を発表するフランスの代表（UNWebTVより、共同）【ニューヨーク共同】ニューヨークで開かれている核拡散防止条約（NPT）再検討会議の第2委員会（核不拡散）で7日、フランスが日米韓を含む80カ国以上と欧州連合（EU）を代表して北朝鮮の核・ミサイル開発に「深刻な懸念」を表明する声明を発表した。近隣諸国に脅威をもたらす弾道ミサイル発射を非難し、NPTに復帰するよう求めた。声明は