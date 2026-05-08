けさ早く、福井県の美浜原子力発電所3号機で蒸気漏れが確認され、関西電力は原子炉を手動停止しました。関西電力によりますと、午前4時すぎ、美浜原発3号機の高圧タービン周辺で蒸気が漏れていることが確認され、午前4時24分に原子炉を手動停止しました。蒸気は原子炉を通る水ではなく、放射性物質を含まないもので、蒸気の漏えいはすでに止まっているということです。美浜3号機は運転開始から40年を超えた原発として、2021年に再