クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』（2026年9月11日公開配給：ビターズ・エンド／ユニバーサル映画）の本予告とメインビジュアルが公開となった。クリストファー・ノーラン最新作『オデュッセイア』の本予告とメインビジュアルが公開に『オデュッセイア』は、モロッコ、ギリシャ、イタリア、アイスランド、スコットランドなど世界各地で撮影を行ったアクション映画。本作は、ホメロスの原点ともいえる叙事