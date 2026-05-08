Image: M and Y TRADE こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホにピタッと収まる。超々ジュラルミンを高品質なフルグレインレザーでカバーした表紙が美しい新機軸のメモ帳。これに専用のフルサイズペンまで一体化した、贅沢な “思考の器” が、「Side Note Pro」です。その素晴らしさをお話しする前に、まずは以下の動画でその “音” を聞いて