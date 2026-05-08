かつてマイナビニュースのインタビューに、「日本一Twitter(現X)のフォロワー数と来館者数が比例しない水族館と自負している」と答えていた桂浜水族館公式X。その"自虐芸"にさらに磨きがかかったポストが、またしてもSNSで話題になっています。桂浜水族館が閑古鳥の飼育を始めました――――――――――――――――――――――――。 (@katurahama_aqより引用)○自虐ポストにツッコミ殺到!!高知県にある"ハマスイ"こと桂浜水族