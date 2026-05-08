2年連続最多セーブの巨人・マルティネスは、ここまでキハダ（ヤクルト）と並び、リーグトップタイの10セーブをマークする。マルティネスといえば、3月に開催されたWBCキューバ代表の一員として投げ、その後来日が遅れ、開幕はファームスタートだった。開幕3カード目の4月3日に一軍昇格を果たすと、4月5日のDeNA戦で今季初セーブ。この登板から5試合連続セーブを挙げた。4月18日のヤクルト戦で2点を失いサヨナラ負けを喫した