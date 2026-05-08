◇小玉啓太（２５）佐賀支部１３１期３月のＳＧクラシックを制した峰竜太を筆頭に今年も佐賀支部の躍進が止まらない。その一番、勢いのある支部の中で着実に成長を遂げている。２０２６年後期適用勝率はキャリアハイの４・９４。前期適用勝率３・６５から大幅アップに成功。その要因にあるのがＳＧレーサーたちからの金言だった。「（峰）竜太さんや定松（勇樹）さんに?気持ちで負けたら絶対良くない″と言われて今まで以上に