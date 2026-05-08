コーデを考えるのが苦手……。1枚でコーデが完成するワンピースなら、時短もシャレ見えも叶えることができるかも。グレー & 上品なデザインを選べば、あらゆるシーンにマッチするはず。今回は、持っていると頼りになる「グレーワンピ」をご紹介します。 ぜひワードローブに迎えて。 リネン混素材なら夏まで頼れる 【ZARA】「ZWコレクション シャツワンピース