高知放送ラジオで放送中の「大竹まことゴールデンラジオ！」の出張生放送が5月7日、高知放送のスタジオで行なわれました。文化放送制作の「大竹まことゴールデンラジオ！」は2026年5月で放送開始から20年目を迎える平日昼間のワイド番組です。■大竹まことさん「こんにちは大竹まことです。高知に来ました。空が広いです」ふだんは東京・浜松町のスタジオから放送していますが、放送20年目の特別企画として初めて、ネ