世界のサッカー移籍市場を繋ぐデジタルプラットフォーム「ＴｒａｎｓｆｅｒＲｏｏｍ（トランスファールーム）」は７日、アジア太平洋（ＡＰＡＣ）地域を対象とした国際会議「ＴｒａｎｓｆｅｒＲｏｏｍＬＩＶＥＡＰＡＣＴＯＫＹＯ」を千葉県内で開催した。会場には世界２１か国から５６のクラブ、１９のエージェント会社などが集結。この日は実際に各クラブやエージェントが、数多くのブースに分かれてミーティングを実施し