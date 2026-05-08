タレント・ほしのあき（４９）が、夫のＪＲＡ三浦皇成騎手（３６）と夫婦で登山を明かした。８日にインスタグラムで「久し振りの登山今回は筑波山！！」と茨城県にある山を登ったと報告。「ロープウェイで上がった事はあったけど歩いて上がるのは初めて！ビックリするくらいの階段を上がったり、岩場を上がったり楽しかった〜」と２人で山道を登る様子をアップ。フォロワーは「おふたりが幸せそう」とホッコリした。ほし