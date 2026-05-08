5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）の地上波初の冠番組となるテレビ朝日（※関東ローカル）『This is CORTIS!!』が、9日深夜0時から放送される。【写真】アメリカが熱狂！ハーフタイムショーに出演したCORTISメンバーそれぞれが共同創作というスタイルで制作に携わることから、“ヤングクリエイタークルー”と形容されるCORTIS。番組では、韓国・ソウルのHYBE社屋内にある6畳ほどの“作業場