アサヒ飲料は、1都3県（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）のコンビニエンスストア限定で12日から発売する『green cola（グリーンコーラ）』のWEB CM「NO is Smart」シリーズの5篇を、8日から公開する。WEB CMには、実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸、長浜広奈、MON7A（もんた）、JESSICAを起用する。【写真】「小っ恥ずかしかった」WEB CMに出演した岸谷蘭丸『green cola』は、既存の概念にとらわれず、自分たちの価値観