2025年1月クールの月9ドラマとして放送された清野菜名主演の『１１９エマージェンシーコール』が、ドイツの国際映像祭「ワールド・メディア・フェスティバル2026」エンターテインメント（フィクション）部門にて、金賞を受賞。フジテレビが8日、報告した。同賞の受賞はフジテレビとして初。【写真多数】指令管制員として真剣な表情を見せる清野菜名…第1話場面カットが盛りだくさん同作は、消防局の通信指令センターを舞台に、