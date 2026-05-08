米中首脳会談を来週に控え、アメリカの上院議員団が北京を訪問し、王毅外相と会談しました。【映像】上院議員団と王毅外相らの会談の様子緊張緩和が重要だとしたうえで、ホルムズ海峡開放に向けた中国の努力を評価しました。アメリカ上院・共和党デーンズ議員「我々は（米中の）『切り離し』ではなく『緊張緩和』を目指すべきだと信じています。安定と相互尊重を望んでいます」議員団を率い、トランプ大統領とも近いデーンズ