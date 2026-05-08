B&ZAI・今野大輝と俳優・加藤史帆が出演するCBCテレビドラマトリップ枠『その天才様は偽装彼女に執着する』（毎週木曜 深0：58※CBCテレビローカルエリア）第4話（14日放送）予告＆あらすじ＆場面写真が解禁された。【写真】”謎の無神経男”若月郁（今野大輝）同作品の原作は、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破した同名マンガ。29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛（加藤）は、新た