秋篠宮妃・紀子さまと次女の佳子さまが国際NGOの設立40周年記念イベントに出席されました。【映像】説明を受けられる紀子さまと佳子さまきのう午後、紀子さまと佳子さまは紛争や貧困などに苦しむ子どもたちを支援する国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の設立40周年を記念するイベントに出席されました。お2人は能登半島地震の際に子どもたちのために配布した口腔ケアグッズやおもちゃなどを手に取りながら説明を