【ワシントン共同】米連邦捜査局（FBI）のパテル長官は7日、ワシントンで原和也内閣情報官と会談し、高市政権が内閣情報調査室を格上げして新設する考えの「国家情報局」とFBIの連携強化を確認した。パテル氏はX（旧ツイッター）で、サイバーセキュリティーや防諜、テロ対策などで日本を「全面的に支援する」と表明した。