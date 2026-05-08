三菱UFJフィナンシャル・グループとアメリカのグーグルが、個人向けの金融分野で提携すると発表しました。AIを活用し、買い物やヘルスケアなど金融以外でのサービスの展開を目指します。【映像】MUFG・山本忠司専務のコメント三菱UFJフィナンシャル・グループは、自社が提供する個人向け金融サービスに、自律的に仕事を行うグーグルの「AIエージェント」を活用します。AIが商品の選択から購入・決済まで提案するサービスのほ