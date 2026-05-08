８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、ラストにバーンズ先生（エマ・ハワード）の驚きの事実が発覚した。この日の「風、薫る」では、多江（生田絵梨花）が倒れ、養成所の仲間たちが代わる代わる看病を行う事に。りん（見上愛）たちは教わったように看護を行うが、病気の多江は心から安心できず。バーンズ先生から「課題を思い出せ」と伝えられたりん（見上愛）らは、ノートを読み返し、自分たちは勉強してき