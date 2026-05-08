「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが7日、自身のインスタグラムを更新。ゴールデンウイークの思い出の1つを明かした。「GWが明けちゃいましたね私は今日からお仕事スタートしっかりリフレッシュできたおかげか、久しぶりにお仕事するのがとっても楽しい誰かの役に立てている実感って、やっぱりパワーになりますね」と休み明けの心境をつづった。さらに「私のGWの一番の思い出は、でっかいピザを食べ