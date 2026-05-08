claquepotが、6月17日に3年ぶりのコンセプトEP『キャリア』をリリースする。 （関連：claquepot「満点です！」過去から現在、そして未来への姿を映し出す『the test』携えたツアーファイナル） 同EPは、全楽曲がトラックメイカー きなみうみとの共作となる作品。これまでの作品では『デモ』『プレスキット』『テスト』などビジネス的な表現やメッセージをテーマに発信してきたclaquepotだが