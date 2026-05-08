「ジャパウ」が注目 カナダから“新千歳”直行！カナダの航空最大手、エア・カナダがカナダ西部バンクーバー（YVR）と札幌（新千歳、CTS）のあいだに直行便を2026年12月18日（バンクーバー発は12月17日）に就航します。北海道を発着する北米直行への定期便は初めてとなります。【地図／写真】これが「新千歳・バンクーバー直行便」です！週3往復し、新千歳発は日曜・火曜・金曜で新千歳を19時55分に出発、時差の関係でバンクー