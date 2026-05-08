フリーアナウンサーの神田愛花（45）が7日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。やってみたい仕事について語った。MCの大沢あかねから「いつか旅にまつわるお仕事とかもやってみたいですか？」と質問される場面が。「旅番組を持ちたい」と明かした。「いいね、それ。私も出して」と食いつく大沢に「一緒にやる？企画書出そっか」とノリノリの神田。「なんか、スポンサーさんさえ連れてこ