歌舞伎俳優中村莟玉（かんぎょく、29）が7日、インスタグラムを更新。米国を旅行していることを投稿した。莟玉はまずはシアトルを訪れたようで、大リーグ・マリナーズの本拠地、T−モバイル・パークの写真をアップ。「日本でもろくすっぽ生で野球観戦したことないのにいきなりシアトルで野球」とコメントを添えた。ゲーム野球場の雰囲気を大いに楽しんでいる様子で、「みんな楽しそう」「ビールを飲みながらの観戦最高」などと