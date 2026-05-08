きょうの東京株式市場は取引開始直後から売り注文が広がり、日経平均株価の下げ幅は一時、500円を超えました。きのうのニューヨーク市場で主要な株価指数がそろって下落した流れを受けたほか、日経平均はきのう、過去最大の上げ幅や史上最高値を更新したとあって、相場をけん引してきたAIや半導体関連株を中心に利益確定の売り注文が広がっています。また、中東情勢をめぐっては、アメリカとイランの緊張状態を示す報道が相次いで