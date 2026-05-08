元TBSで、現在フリーとして活動中の小倉弘子アナウンサー（51）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。米フロリダでゴールデンウィークを過ごしたことを報告した。「娘の習い事にくっついてフロリダへ6泊8日の旅保護者は別行動が多く、寸暇を惜しんで満喫してきました」と、ウォルト・ディズニー・ワールドでの花火写真やアトラクションを楽しむ動画を添えた。「スペース・マウンテンとゴーカートはお久しぶりスター・ウォ