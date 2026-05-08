【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は7日、キューバの共産党独裁体制や軍部の不正資金獲得を阻止するとして、同国経済の大部分に関与する軍傘下の企業グループGAESAなどに制裁を科すと発表した。米政権はキューバの反米姿勢転換を狙い圧力を強めている。ルビオ氏は声明でGAESAが腐敗した共産主義体制の中核を担っていると指摘。最大200億ドル（約3兆円）規模の不正資産を支配下に置いている可能性があるとしている。X（旧ツイ