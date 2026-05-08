元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が8日までに自身のインスタグラムを更新。家族と過ごしたゴールデンウィークの様子を投稿した。自身のインスタグラムで「足！三女20歳！気分は主役！バックリップ足元！重！銀座寿司！くら寿司！」と家族との写真や私服ショットやタイツの美脚ショットなどを投稿した。「くら寿司で10皿とラーメン替え玉する体力がある自分に今後も期待だよね」と説明した。最後に「何日も連続、家族