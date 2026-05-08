【ワシントン共同】米メディアによると、南部テネシー州議会で7日、連邦下院選の区割りを変更する法案が可決され、リー知事（共和党）の署名で成立した。民主党を支持する傾向が強い黒人票の影響力を弱める狙い。共和党が有利になる選挙区が一つ増え、テネシー州に割り当てられた9議席全てを共和党が独占する可能性がある。新たな区割りは民主党が唯一議席を持つ選挙区を細かく分割し、保守的な選挙区に組み込んだ。民主党が持