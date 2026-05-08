連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリア郄萩洋次郎インタビュー（前編）「僕はこれが普通だと思っています。転職の選択肢のひとつにサラリーマンがあっただけ。これが特別だと思われたら、（あとに続きたい人が）なかなか飛び込めないじゃないですか」都内のオフィスビルの会議室でそう語ったのは、2012年、2013年にサンフレッチェ広島の中心選手としてJリーグ連覇に貢献したMF郄萩洋次郎だ。その後