元東海テレビでフリーアナウンサーの森夏美（32）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。吉田鋼太郎（67）主演の舞台「リア王」を観劇したと報告した。彩の国シェークスピア・シリーズ最新作「リア王」は、彩の国さいたま芸術劇場大ホールで5日から24日まで上演されている。森アナは「400年も前の物語が、驚くほど現代の私たちの日常と地続きに感じられて。俳優の皆さんのすさまじい熱量を浴びながら、人間の業や孤独、そして