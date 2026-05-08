演歌歌手の天童よしみ（71）が7日、インスタグラムを更新。レジェンドドラマーそうる透（68）とのツーショット写真を公開した。「コンサートツアー開始」と書き出すと、「昨日はリハーサル開始本番みたいに声を出しました」と続け、「発見しましたやっぱり歌わなければならない！！今頃になって気付いたのね！みなさま歌いましょう」と呼びかけた。その後、「ドラム担当のご存じ！！そうるとおるさん」とすると、「すご