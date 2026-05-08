Why Japan? 私が日本でプレーする理由アントワーヌ・ブリザール／大阪ブルテオンインタビュー後編（全３回）サッカーのJリーグやプロ野球だけでなく、バレーボールのSVリーグにも、さまざまな国からやってきた外国籍選手が在籍している。彼らはなぜ、日本を選んだのか。そしてこの国で暮らしてみて、コートの内外でどんなことを感じているのか。シリーズふたり目のバレーボール選手は、直近の五輪を２連覇したフランス代表のセッタ